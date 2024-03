“Siamo orgogliosi di ospitare l’evento di lancio dell’edizione 2024 del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation, iniziativa che, partendo dal Piemonte, ha saputo scavarsi una caratura nazionale diventando per i nostri Comuni e per ANCI un punto di riferimento annuale importante nell’erogazione di fondi e servizi in grado di supportare la realizzazione di progetti innovativi”. Così il vicepresidente vicario ANCI nazionale e sindaco di Valdengo (BI), Roberto Pella, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation, svoltasi nella sede di ANCI a Roma.

“Il premio – ha detto l’on. Pella – traduce all’atto pratico il vero spirito dell’ANCI, al servizio dei Comuni sia nel supporto economico alle attività delle comunità sia nella crescita realizzata grazie a percorsi formativi indirizzati alla maggiore conoscenza della progettualità europea e del PNRR, a favore dei servizi erogati a cittadini e imprese”.

Il bando per partecipare alla nuova edizione 2024 del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation si aprirà ufficialmente martedì 2 aprile e si chiuderà il prossimo 10 settembre. Il premio, ideato nel 2016 da ANCI Piemonte, è realizzato in collaborazione con ANFoV.

“Siamo orgogliosi di avere creato e sostenuto questa iniziativa, che ha dimostrato come si possa in modo pratico e tangibile incentivare lo sviluppo dei Comuni – ha detto in conferenza stampa il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta -. Le cifre dimostrano che le amministrazioni pubbliche sono pronte a rispondere agli stimoli di crescita e diffusione della cultura dell’innovazione”.

Per il presidente di ANFoV, Umberto De Julio: “Le sfide delle innovazioni tecnologiche hanno avuto negli anni accelerazioni importanti. Supportare la pubblica amministrazione nel suo sviluppo digitale è per noi motivo di grande soddisfazione. Per questo siamo orgogliosi della crescita del Premio e ringraziamo Anci per la fiducia nel nostro lavoro che ancora una volta ha dimostrato”.

“Crediamo fortemente nelle potenzialità del Premio – ha aggiunto il segretario generale di ANFoV, Antonello Angeleri – e nel fatto che oggi più che mai vi sia la necessità di supportare lo sviluppo delle varie realtà della pubblica amministrazione mettendo in connessione le loro necessità con il know-how avanzato delle migliori aziende innovative della nazione. L’edizione 2024 del Premio, con la presentazione a Roma, non è un punto d’arrivo ma l’inizio di una nuova importante avventura”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo, e il direttore dell’associazione, Marco Orlando. Entrambi hanno ribadito “l’impegno profuso in questi anni dall’ANCI regionale per garantire il successo di un’iniziativa che ha premiato decine di Comuni capaci di fare innovazione, contribuendo al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini”.

Ulteriori info sono disponibili sul portale del Premio Piemonte Innovazione.