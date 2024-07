“Fare rete è fondamentale se vogliamo che Torino diventi davvero la capitale italiana dell’intelligenza artificiale con importanti benefici per il sistema degli enti locali, per le aziende e per i cittadini. Per il Piemonte le ricadute saranno notevoli, sia dal punto di vista occupazionale sia, più in generale, per quanto riguarda le opportunità che l’innovazione tecnologica potrà offrire ai nostri territori e ai cittadini”.

Così il vicepresidente di ANCI Piemonte, Vincenzo Camarda, a margine dell’incontro di presentazione del dossier europeo “Sfide e opportunità dell’Intelligenza Artificiale nel settore pubblico” svoltosi, nelle scorse ore, nella sede dell’Unione Industriale di Torino, con la partecipazione del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il patrocinio del Comitato europeo delle Regioni.

“La mattinata – conclude il vicepresidente Camarda – è stata l’occasione per riflettere sui dilemmi e sulle sfide di carattere etico rappresentate dall’intelligenza artificiale e sull’impegno della politica per far sì che la stessa diventi a tutti gli effetti uno strumento in grado di aiutare, ma non di sostituire, l’essere umano”.