“Saranno 60 i Comuni italiani sede di tappa dal viaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 ma molti di più, circa 1500, i territori Comunali che saranno toccati dal viaggio dei tedofori. Sarà un’occasione unica per ammirare da Nord a Sud e da Est a Ovest il nostro Paese, attraverso la fiaccola olimpica che da millenni è simbolo di sacrificio, di integrazione e di pace”.

Così il vicepresidente dell’ANCI, Roberto Pella, che questo pomeriggio è intervenuto alla presentazione, svoltasi a Verona, del viaggio della torcia olimpica che partirà il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia per poi approdare in Italia per toccare tutte le province e le regioni italiane in un viaggio che percorrerà 12 mila chilometri (qui tutti i dettagli del percorso).

“Porto il saluto del presidente dell’ANCI appena eletto a Torino Gaetano Manfredi e di tutti i sindaci italiani. I valori olimpici – ha spiegato Pella – sono cruciali per i Comuni e veder sfilare nelle nostre comunità un simbolo di questi valori è un onore e un privilegio. Ringraziamo gli organizzatori a cominciare dal presidente del CONI Giovanni Malagò per averci coinvolto in questa fase e in tutte le manifestazioni che seguiranno a quella di oggi a Verona. Lo sport – ha concluso Pella – ha un valore centrale, soprattutto per i giovani che dopo gli anni del Covid hanno sempre più bisogno di vivere da protagonisti momenti come questo”.