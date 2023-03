Pubblichiamo il decreto del MEF dello scorso 10 febbraio avente a oggetto il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”.

Il decreto è volto a disciplinare la procedura ordinaria per l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili da parte delle stazioni appaltanti, attuativo del comma 377 della Legge di Bilancio 2023, che consente l’avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi nell’ambito del PNRR, del PNC e di altri interventi finanziati con risorse statali.

Per l’accesso al Fondo le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande dal 14 marzo 2023 al 3 aprile 2023 relativamente alle procedure da avviare nel primo semestre (entro il prossimo 30 giugno) mentre hanno tempo dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per quelle del secondo semestre. Gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione.

A questo link la nota elaborata dall’ANCI.