“Riqualificare l’ambiente nel territorio metropolitano. Strumenti operativi per rispondere alle sfide del cambiamento climatico“. Questo il titolo del convegno organizzato dalla Città Metropolitana di Torino lunedì 27 marzo, dalle ore 9 alle 13, nell’Auditorium di Corso Inghilterra 7.

Nell’ambito dell’incontro saranno illustrati gli strumenti operativi di cui si è dotata la Città Metropolitana per attuare la propria strategia ambientale anche attraverso la riqualificazione del territorio, con particolare riferimento al Catalogo degli Interventi di Riqualificazione e Compensazione Ambientale (CIRCA). Il catalogo nasce per censire, attraverso le segnalazioni degli enti locali, situazioni che necessitano di interventi di conservazione e ripristino della funzionalità ecologica o comunque utili ad aumentare la capacità di risposta al cambiamento climatico.

Le segnalazioni saranno prese in considerazione dalla Città metropolitana in occasione di bandi di finanziamento a vario titolo o per far ricadere le compensazioni ambientali previste dalla legislazione vigente (ad esempio in materia di VIA e di VAS).

A corredo del catalogo un abaco di buone pratiche e di interventi-tipo, messo a punto dal Politecnico di Torino.