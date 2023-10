Nell’accogliente cornice della Fiera di Genova, location della 40^ Assemblea di ANCI nazionale, sono stati proclamati i vincitori della settima edizione del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation, promosso da ANCI Piemonte con la collaborazione di ANFoV (l’Associazione torinese che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali protagonisti della convergenza delle innovazioni tecnologiche nelle comunicazioni) e di ANCI Nazionale, con l’obiettivo di valorizzare i progetti portatori d’innovazione, secondo le direttive del programma Next Generation UE e del PNRR.

All’edizione di quest’anno, che per il secondo anno ha ospitato una sezione nazionale, si sono candidate 121 realtà pubbliche da tutta Italia, per un bacino potenziale di cittadini coinvolti pari a 11 milioni di persone. I progetti candidati provenivano da comuni piccoli e medi ma anche da ben 9 capoluoghi di provincia, da 10 Aziende sanitarie locali e da diverse Unioni di comuni o di territori omogenei.

Il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation (con le sue due sezioni, regionale e nazionale) ha raccolto negli anni oltre 600 progetti, molti dei quali in via di sviluppo o già attuati. I progetti raccolti hanno permesso di raccogliere e mettere a sistema soluzioni interessanti adottate dai comuni in materia di innovazione. Un lavoro che ha permesso anche di “educare” la PA locale al linguaggio proprio della bandistica europea, fornendo esperienze utili allo sviluppo sociale, culturale e infrastrutturale dei territori.

I progetti vincitori sono stati valutati da una commissione formata da 10 componenti selezionati tra esperti di comunicazione, innovazione e progettazione per la pubblica amministrazione delle molte e qualificate realtà che sostengono l’iniziativa. I temi principali che hanno caratterizzato i progetti vincitori riguardano una diffusa apertura verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, soprattutto per quanto concerne la gestione di apparati amministrativi e iniziative di soccorso o assistenza alla popolazione. Non solo: alcuni progetti hanno immaginato un recupero e rilancio virtuoso del proprio territorio sfruttando le potenzialità di strumenti per la gestione green delle risorse; altri parlano si smart grid, di comunicazione ultraveloci già oltre il 5g; ci sono poi progetti riguardanti il miglioramento dei servizi nel campo della sanità e della sicurezza pubblica, senza dimenticare le idee volte allo snellimento della burocrazia sottesa al funzionamento della macchina amministrativa.

ECCO I VINCITORI

Premio Nazionale Innovazione e Sviluppo Next Generation2023

1° classificato Premio Nazionale ANCI Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023 di euro 10.000 all’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per il progetto “ Rescue-Link ”.

per il progetto “ ”. Premio Speciale Eolo (fornitura connettività ultra-broadband per 36 mesi) al Comune di Santo Stefano del Sole (provincia di Avellino) per il progetto “ Comunità Energetica Koala ”.

(fornitura connettività ultra-broadband per 36 mesi) (provincia di Avellino) per il progetto “ ”. Premio Speciale Ferpi (fornitura di servizi di consulenza, formazione e sostegno per la comunicazione) al Comune di Pesaro per il progetto CTE Square

Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023

1° classificato Premio ANCI Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023 di euro 10.000 al Comune di Occimiano (provincia di Alessandria) per il progetto “ Un Paese Su Misura ”;

(provincia di Alessandria) per il progetto “ ”; 2° classificato Premio ANCI Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023 di euro 6.500 al Comune di Gattinara (provincia di Vercelli) per il progetto “ Notifiche Digitali e Alfabetizzazione digitale ”;

(provincia di Vercelli) per il progetto “ ”; 3° classificato Premio ANCI Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023 di euro 3.500 al Comune di Mombello (provincia di Torino) per il progetto “ PistAAA: La Blue Way Piemontese ”;

(provincia di Torino) per il progetto “ ”; Premio speciale Innovazione e Sviluppo Next Generation BBBell (composto da una fornitura cloud e connettività wireless ad elevate prestazioni per 24 mesi) al Comune di Sangano (provincia di To) per il progetto “ Destinazione Terra 2100 ”;

(composto da una fornitura cloud e connettività wireless ad elevate prestazioni per 24 mesi) al (provincia di To) per il progetto “ ”; Premio speciale Innovazione e Sviluppo Next Generation Fondazione CRC di euro 5.000 al Comune di Rifreddo(provincia di Cuneo) per il progetto “Rifreddo LandscapeLab. Laboratorio Civico”

I risultati dei lavori della Commissione e il materiale relativo alla premiazione saranno pubblicati sul sito del Premio (https://www.anci.piemonte.it/piemonteinnovazione/).

LE DICHIARAZIONI

Per Michele Pianetta, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’Innovazione e alle Smart Cities: “Essere giunti alla settima edizione del Premio piemontese, la seconda estesa anche al territorio nazionale, con un evidente progresso di consensi e partecipazione, ci riempie d’orgoglio. L’impegno di ANCI, negli anni, al fianco dei comuni, per uno sviluppo sostenibile, efficiente ed efficace delle comunità, sfruttando le opportunità dell’innovazione, si rinnova e irrobustisce anche con lo strumento del Premio, che ha avuto una duplice funzione: rinnovare l’impegno di ANCI al servizio dei Comuni, per sostenere in modo tangibile progetti innovativi che poi sono stati realizzati. Ed “educare” alle modalità della progettistica europea anche le realtà minori e meno “strutturate”. I più di 120 progetti presentati, innovativi e all’avanguardia, realizzati da piccoli, medi e grandi enti, ma anche da associazioni virtuose di realtà territoriali, sono il simbolo della volontà di progredire che anima i nostri comuni. Il successo del Premio, che nelle varie edizioni ha già distribuito centinaia di migliaia di euro, è sottolineato dalle realtà istituzionali, amministrative e della grande impresa che hanno dimostrato concretamente di credere nel progetto, accostando il loro nome alla nostra iniziativa con patrocini, supporti e volontà di presenza. A tutti costoro va la nostra gratitudine rinnovando il nostro impegno a proseguire sulla strada tracciata. Vorrei, infine, fare i miei più convinti complimenti ai vincitori nelle varie sezioni. Sottolineando che è anche grazie a loro se in un’iniziativa come questa si concretizza in modo virtuoso quello spirito di progresso e servizio che da sempre anima l’ANCI Piemonte”.

Per Antonella Galdi, vicesegretario generale di ANCI nazionale: “L’innovazione è una opportunità che può e deve avvicinare le distanze tra grandi e piccoli comuni del nostro Paese. L’innovazione è anche una fruizione più diffusa, facile e immediata dei servizi ai cittadini. Il Premio Innovazione e Sviluppo negli anni ha rappresentato proprio questo, coinvolgendo tante realtà distribuite su tutto il territorio nazionale in progetti, poi realizzati, che sono divenuti esempio per altri comuni. Ecco, dunque, come si concretizza una delle mission dell’ANCI, che si pone ancora una volta a sostegno di tutti i comuni e dei Sindaci, non lasciando indietro nessuno, abbattendo il digital divide, per fare in modo che i territori possano approfittare delle grandi opportunità che i servizi innovativi, in particolare quelli digitali, mettono a disposizione. Ogni progetto premiato da questa iniziativa rappresenta un’eccellenza. E anche quest’anno, dal progetto di Avellino a quelli del Piemonte, vengono messe in gioco nuove idee e soluzioni che le comunità potranno sfruttare. Questa è la strada per un progresso comune a tutto vantaggio dei territori e dei cittadini”.

Umberto De Julio, presidente di ANFoV sottolinea: “L’ANFoV, per il terzo anno consecutivo, ha impegnato le sue capacità strategiche, organizzative e di relazione alla riuscita di questa iniziativa, raggiungendo nuovi traguardi di crescita. I tanti progetti che i commissari hanno analizzato si rivolgono ad un bacino potenziale di ben 11 milioni di persone. Cifre molto significative, che premiano il lavoro svolto rendendo chiaro l’interesse per l’innovazione dei Comuni i quali, nonostante il forte impegno a loro richiesto per la definizione e realizzazione dei progetti del PNRR, continuano a creare e candidare progetti che contengono idee nuove e tracciano vie di sviluppo interessanti. Il PNRR ha avuto un significativo impatto culturale sulla pubblica amministrazione italiana, cambiando la visione, le prospettive e i linguaggi con cui essa declina le azioni sui territori. In questo solco l’ANFoV si candida a realtà che può agevolare i percorsi, stimolando i contatti e il confronto tra l’impresa innovativa privata e le necessità di evoluzione degli enti pubblici.

Ringraziamo Anci per la fiducia che ci ha accordato e per l’opportunità che ci ha dato di realizzare un percorso di crescita, a sostegno dei comuni italiani, che ci ha permesso di divenire punto di riferimento affidabile e qualificato sul territorio nazionale per quel che riguarda la tematica innovativa digitale e delle comunicazioni. In questo contesto va sottolineato che ANFoV è divenuta, nel 2023, polo di riferimento per il Nord Italia del Progetto europeo EDIH4DT per la “Trasformazione Digitale Sicura di PA e Imprese”. Le nuove sfide, che armonizzano tecnologie e conoscenze diversificate riunite dalla loro convergenza che genera il progresso, sono il nostro target e sono gli obbiettivi che le grandi realtà produttive nostre associate ci chiedono. In questo ambito, dunque, ANFoV si prepara al futuro con ampliate capacità di relazione e strategiche, garantendo alti standard di servizi erogati e nuove strategie d’azione per testimoniare e diffondere le velocissime trasformazioni che l’innovazione globale ci propone. Per questo, la premiazione di oggi, per noi, è un traguardo che lusinga, ma è anche un nuovo passo verso attività divulgative, di progettazione strategica e formazione che ci impegneranno nei prossimi anni”.