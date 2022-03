L’ANCI nazionale ha avviato un’iniziativa di collaborazione con l’associazione “Save The Children” riguardante la popolazione ucraina colpita dalla guerra, in particolare i minori.

In queste ore “Save the Children” ha reso disponibile una Helpline telefonica per rispondere alle richieste di sostegno immediato dei profughi arrivati in Italia. L’Helpline può essere attivata direttamente dai minori e dalle famiglie giunte in Italia ma anche da enti locali, servizi socio-sanitari e strutture di accoglienza che necessitino di supporto per l’accoglienza.

L’Helpline assicura:

mediazione linguistico-culturale telefonica (nelle lingue russo, ucraino e bielorusso);

orientamento e supporto legale;

primo supporto e sostegno psicologico ed emotivo post evento traumatico, identificazione ed eventuale presa in carico di situazioni di particolare vulnerabilità;

assistenza alle procedure di ricongiungimento.

L’helpline risponde ai numeri: 800/14.10.16 – 351/22.02.016 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 17.

È anche possibile inviare una mail all’indirizzo helplineminorimigranti@savethechildren.org

Ulteriori dettagli e riferimenti sono riportati nella scheda allegata.