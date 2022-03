Il progetto PRO.FIL.E (Promotion de la Filière de l’Agroécologie) di ANCI Piemonte entra nella fase operativa con una missione in Bénin dal 12 al 20 marzo alla quale parteciperà il vicepresidente dell’associazione, Ignazio Stefano Zanetta.

Il progetto PRO.FIL.E – prima iniziativa di cooperazione decentrata di ANCI Piemonte – nasce con lo scopo di contribuire allo sviluppo di partenariati tra attori locali piemontesi e beninesi. Ha una durata di 24 mesi ed è realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Regione a valere sul bando Piemonte & Africa sub sahariana – Anno 2020. Oltre ad ANCI Piemonte, che è capofila dell’iniziativa, il progetto vede come partner i comuni di di Borgomanero e Baldichieri d’Asti, l’EnAIP Piemonte e la cooperativa “Il Frutto Permesso”. Tra i partner beninesi, oltre all’Associazione dei Comuni del Litorale Atlantico (ACAL), vi sono il Comune di Ouidah, l’ONG Action Plus e altri attori rappresentanti di gruppi di interesse locali.

L’obiettivo di PRO.FIL.E è quello di favorire la collaborazione tra le associazioni che rappresentano i Comuni attraverso iniziative di formazione per amministratori e dipendenti pubblici, di promozione della tutela delle risorse naturali e di sostegno allo sviluppo del settore dell’agroecologico, in particolare delle attività dei piccoli produttori, delle donne e dei nuclei familiari.



PRO.FIL.E è contraddistinto da un logo ideato e prodotto da Davide Vella, grafico multimediale ed ex studente del CSF Enaip di Novara, che tornerà in classe nelle prossime settimane per realizzare l’immagine coordinata del progetto insieme ai ragazzi del secondo anno del corso di grafica.

Per tutte le informazioni su PRO.FIL.E vi invitiamo a consultare la scheda di sintesi dell’iniziativa e a seguire la pagina Facebook dedicata.