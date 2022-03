Dopo un anno di incontri formativi, si conclude la rassegna di webinar sui temi della cybersecurity organizzata da CSI e Regione con la collaborazione di ANCI Piemonte.

Il decimo e ultimo evento si terrà mercoledì 16 marzo dalle ore 10 alle 11:30 e sarà dedicato al tema della protezione dei dati personali e della prevenzione e analisi del rischio. Valutare i rischi è un’attività complessa: l’accountability è fondamentale per i titolari e i responsabili, sia nella fase preventiva di allestimento di un trattamento, sia nell’eventualità di un accertamento a seguito di un data breach. Come valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati? Come gestire le criticità?

Al webinar parteciperà il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta. Per partecipare gratuitamente all’iniziativa è necessario ISCRIVERSI QUI.