Novara ospiterà un nuovo incontro del Laboratorio Progetto P.I.C.C.O.L.I il prossimo 3 ottobre alle ore 15. L’evento si svolgerà nel Complesso Monumentale del Broletto, in pieno centro storico (il programma), dove il giorno successivo è in programma l’assemblea congressuale di ANCI Piemonte.

Nel corso del laboratorio, i piccoli Comuni piemontesi si confronteranno sulle azioni già realizzate e gli obiettivi raggiunti nell’ambito del progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica (Programma operativo complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020) ed attuato da Anci quale centro di competenza nazionale per il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni.

Ad aprire il confronto saranno il sindaco di Novara e presidente IFEL Alessandro Canelli, il coordinatore Piccoli Comuni di ANCI Piemonte Gianluca Forno e il coordinatore della Consulta Regionale Piccoli Comuni di ANCI Liguria Fabio Natta. In chiusura è previsto l’intervento del presidente ANCI e sindaco di Valdengo, Roberto Pella. I lavori riservati ai piccoli Comuni delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, si svilupperanno in due sessioni tematiche: la prima “Rafforzare i Comuni per far crescere i territori” sarà dedicata alla discussione sulla strategia di intervento e gli strumenti messi in campo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni. La seconda sessione “Voci dai territori” si focalizzerà invece sulle buone esperienze realizzate e quelle in corso utili anche per i Comuni che stanno per avviare il percorso.

Interverranno Lara Panfili project manager del Progetto P.I.C.C.O.L.I e Francesco Minchillo task manager del Progetto P.I.C.C.O.L.I. Seguirà il dibattito con amministratori locali e tecnici dei Comuni che si confronteranno su diversi temi, quali: l’efficienza amministrativa, la gestione dell’affidamento dei lavori e dei servizi alla luce della nuova normativa, il rafforzamento delle funzioni associate dei servizi e la gestione delle risorse finanziarie provenienti dalla programmazione europea.

Partecipano all’incontro Maria Michelizzi responsabile area economico-finanziaria del Comune di Davagna (GE), Emanuele Demaria sindaco di Conzano (AL), Loris Figoli sindaco di Riccò del Golfo (SP), Franco Bruno responsabile Ufficio Polizia locale e Commercio Comune di Bene Vagienna (CN) e Franca Cargnello sindaca di Borgiallo (TO).

IL VIDEO INVITO DEL PRESIDENTE ANCI PIEMONTE ANDREA CORSARO