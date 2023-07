È online l’avviso pubblico per la selezione di 25 Team Manager, con esperienza pari o superiore a 7 anni, da inserire sul territorio nazionale tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività relative al Progetto dell’ANCI “P.I.C.C.O.L.I.” (Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione Locale), finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 – Fondo FESR e FSE – Asse 1 – Obiettivi specifici 1.2, 1.3, 1.5 e Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1, CUP B59J20000280007 – cod. prog. 676.

È possibile presentare la propria candidatura entro le ore 20 del 31 luglio 2023.

Tutte le info e i documenti per candidarsi sono disponibili A QUESTO LINK.