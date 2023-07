Nell’ambito del progetto “Il sistema ANCI a supporto della digitalizzazione dei Comuni”, ANCI organizza due webinar informativi sull’attuazione di alcune delle misure finanziate nell’ambito della M1.C1 del PNRR.

Il primo appuntamento, dal titolo “Piattaforma notifiche: come gestire al meglio i processi di adesione, integrazione e asseverazione” è in programma mercoledì 19 luglio alle ore 11. Si tratta di un webinar tecnico per assistere gli Enti negli step procedurali necessari per finalizzare l’adesione e integrare i propri sistemi alla piattaforma, nonché raggiungere gli obiettivi previsti dall’Avviso 1.4.5 M1C1 del Pnrr. Grazie alle Linee guida di asseverazione, di prossima pubblicazione, i Comuni potranno infatti conoscere il processo di controllo per ottenere l’erogazione delle risorse. Oltre ad ANCI e IFEL, al webinar partecipano gli esperti del DTD e di PagoPA Spa.

Il secondo, dal titolo “Migrazione in Cloud ed Esperienza del cittadino nei servizi pubblici: consigli tecnici e amministrativi per completare con successo i progetti”, è in programma venerdì 21 luglio alle ore 11. I nel corso dell’evento, gli esperti del Dipartimento condivideranno le buone pratiche emerse dalle prime asseverazioni, e consigli operativi sia dal punto di vista tecnico, con i Responsabili delle misure 1.2 e 1.4.1, che amministrativo, con i funzionari dell’Unità di Missione del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

