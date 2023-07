Lavorare per rendere i Comuni sempre più competenti e pronti ad affrontare le sfide dei prossimi anni. Questo l’obiettivo del programma del governo “Futura, la Scuola per l’Italia di Domani”, dedicato alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole nell’ambito delle misure del PNRR per l’istruzione.

Ed è anche l’obiettivo del bando Next Generation Schools, lanciato nel 2022 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e finalizzato a generare “effetti leva” per gli Enti Locali che hanno ricevuto i finanziamenti degli avvisi pubblici di dicembre 2021. L’intento del bando è quello di accompagnare le diverse fasi di progettazione degli interventi collegati agli Avvisi con azioni di formazione, capacity building, accompagnamento su specifici temi, inclusi percorsi partecipati che coinvolgano la comunità educante. Proprio Compagnia di San Paolo collabora da tempo con ANCI Piemonte, ANCI Liguria e CELVA, avvalendosi di un team di esperti per costituire uno sportello di accompagnamento consulenziale e un percorso formativo dedicato agli Enti locali, il cui primo incontro ufficiale si è svolto questa mattina a Torino.

L’evento, intitolato “Sinergie educative. I finanziamenti per nidi e scuole dell’infanzia del PNRR e il Sistema Integrato 0-6”, era dedicato agli enti locali della Città Metropolitana di Torino assegnatari delle misure del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole d’infanzia.

“La Fondazione Compagnia di San Paolo desidera continuare a contribuire, in chiave prospettica, a rendere le amministrazioni locali maggiormente “a prova di futuro” in quanto forze motrici di un cambiamento sostenibile, inclusivo e ancorato al territorio. Vogliamo immaginare il futuro dei nostri bambini e delle nostre bambine pensando ad ambienti di apprendimento, nidi e scuole di qualità, belli, sicuri, sostenibili, accessibili, che accompagnino il loro percorso di crescita e di apprendimento. Questa è per noi la scuola capace di pensarsi oltre i muri” afferma Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’obiettivo, nell’ambito della call Nidi e scuole d’infanzia, è quello di creare un percorso di formazione che possa accompagnare gli Enti territoriali beneficiari del bando con informazioni e competenze utili soprattutto nella fase di preparazione delle attività di gestione delle strutture che verranno.

“Crediamo fermamente che la collaborazione pubblico-privato sia fondamentale per affrontare le sfide del futuro – commenta il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro -. Nel corso degli ultimi anni anni, la nostra associazione ha implementato e rafforzato l’attività di formazione e di informazione rivolta ai Comuni, avvalendosi del supporto prezioso e qualificato di partner strategici. Ringrazio la Fondazione Compagnia di San Paolo, con la quale continueremo certamente a condividere obiettivi e progetti importanti per i nostri territori”.

Ai lavori della prima giornata formativa ha partecipato la vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’Istruzione e alle Politiche di Edilizia scolastica, Lorenza Patriarca, che ha ribadito il pensiero del presidente Corsaro ribadendo come: “Le sinergie tra attori pubblici e privati del territorio sono fondamentali per costruire un ecosistema educativo in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei giovani e delle loro famiglie. Si tratta di un’opera delicata e impegnativa nella quale i nostri sindaci giocano un ruolo fondamentale”.

Nel corso dell’incontro sono stati sottolineati alcuni dati significativi: nel 2022 in Piemonte si sono registrate meno di 26mila nascite, in calo di quasi il 3 per cento (secondo l’ultimo rapporto Istat) rispetto all’anno precedente. Al primo gennaio di quest’anno il Piemonte contava 4 milioni e 240mila residenti. Rispetto a cinque anni fa, la popolazione è diminuita di 85mila persone. Nel corso del 2022, si è registrato un tasso di natalità del 6 per mille, meno della metà del tasso di mortalità, pari a quasi il 14 per mille.

L’intento del piano di formazione complessivo realizzato da Fondazione Compagnia di San Paolo e ANCI Piemonte è quello di fornire approfondimenti teorici e pratici sull’importanza della funzione educativa degli spazi che saranno realizzati, sull’impatto che i nuovi spazi potranno avere sui bambini e sulle bambine che in essi vivranno, ma anche le evoluzioni dei bisogni e della domanda di servizi, sui nuovi ruoli chiesti agli educatori e alle educatrici, sulle figure amministrative ed ausiliarie, sui genitori e sulla comunità educativa e scolastica nel suo complesso.

In allegato, il comunicato stampa integrale.