Prosegue la rassegna di incontri organizzata da CSI e Regione Piemonte, in collaborazione con ANCI Piemonte e Uncem, sui temi della cybersecurity, della privacy e della protezione dei dati personali.

Il prossimo webinar si terrà in modalità virtuale mercoledì 10 marzo, dalle ore 10 alle ore 11.30, e affronterà il tema della protezione dei dati personali e delle responsabilità dei sindaci. Quali sono le misure di sicurezza tecniche e soprattutto organizzative che i Sindaci, in quanto titolari del trattamento, devono mettere in atto per adeguarsi alla norma? Quali i rischi amministrativi e penali? Quali responsabilità possono ricadere sui DPO, sui dirigenti designati e sui responsabili del trattamento?

Esperti avvocati e consulenti legali interverranno all’evento per illustrare, con esempi pratici, come gestire correttamente gli adempimenti richiesti dalla normativa.

L’iniziativa si rivolge principalmente ai sindaci dei Comuni piemontesi. È possibile partecipare gratuitamente da pc, tablet e smartphone seguendo le istruzioni al momento della registrazione. Per partecipare occorre registrarsi al link https://protezione_datipersonali.eventbrite.it