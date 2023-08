L’iniziativa ANCI Piemonte Incontra si prepara a ripartire ufficialmente nel mese di settembre con una serie di incontri dedicati al tema della raccolta differenziata del vetro, in collaborazione con il Co.Re.Ve. (Consorzio Recupero Vetro).

ANCI Piemonte Incontra si pone l’obiettivo di fornire supporto e risposte concrete su temi di grande rilievo per il sistema degli Enti locali. Si tratta di un importante momento di confronto e di condivisione per amministratori e dipendenti pubblici.

Due gli eventi in programma dopo la pausa estiva: il primo, già annunciato nelle scorse settimane, si terrà a Torino il prossimo 8 settembre (leggi il comunicato) mentre il secondo incontro si svolgerà lunedì 18 settembre nel salone d’onore del Palazzo Municipale di Cuneo, in Via Roma 28. In entrambi i casi l’appuntamento è dalle ore 17 alle 19.

Esperti e tecnici di settore illustreranno le possibilità di finanziamento offerte dal bando ANCI-Co.Re.Ve. per il contributo destinato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro.

Dopo i saluti introduttivi del sindaco di Cuneo, Patrizia Manassero e del vicepresidente ANCI Piemonte, Flavio Gastaldi, sono previsti i seguenti interventi:

Presentazione del Consorzio Recupero Vetro

Roberto Saettone – Direttore Generale di Co.Re.Ve; Le attività del Consorzio a favore dei Comuni per il miglioramento della RD di imballaggi in vetro

Sabrina Nanni – Responsabile Sviluppo Raccolta di Co.Re.Ve; Supporto all’operatività

Mariateresa Favola – Referente Territoriale di Co.Re.Ve; Testimonianza della Società Canavesana S.p.A.

Silvia Orlandini – Comunicazione e Relazioni Enti di Società Canavesana Servizi S.p.A;

PER ISCRIVERTI ALL’EVENTO DI CUNEO CLICCA QUI