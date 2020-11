“L’Istituto superiore delle sanità ha dato indicazioni precise in merito ai rifiuti e a come smaltirli in caso di positivi al Covid. In via eccezionale, non va fatta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti vanno all’interno di un unico cassetto monouso per l’intero periodo della quarantena”. Lo ha detto il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, presidente della Fondazione IFEL e delegato per la finanza locale di ANCI, nel corso della trasmissione “Mi manda Rai Tre”.

“Le persone positive non possono uscire né per fare la spesa né per disfarsi dei rifiuti – ha precisato Canelli –. Quindi, una persona diversa dal positivo al Covid si occupa dell’esigenze primarie della persona positiva con un servizio ad hoc”.

I rifiuti delle persone in isolamento domiciliare vengono raccolti e smaltiti grazie a volontari o personale dedicato.