Giovedì 2 luglio, nella Sala della Presidenza dell’ANCI a Roma, si terrà la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città 2026, dal titolo “Le città che fanno stare bene”, promossa da Health City Institute con il patrocinio di ANCI e di Sport e Salute.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il confronto istituzionale, scientifico e politico sul tema della salute urbana, in un contesto caratterizzato da una crescente concentrazione della popolazione nelle aree urbane e dalla necessità di affrontare sfide sempre più complesse legate alla qualità della vita, alle disuguaglianze sociali, all’ambiente e alla prevenzione sanitaria.

Nel corso dell’incontro si discuterà del ruolo delle città come vere e proprie infrastrutture di salute, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare che consideri il benessere dei cittadini come elemento centrale delle politiche pubbliche.

Saranno presenti Gaetano Manfredi, presidente ANCI, Roberto Pella, vicepresidente ANCI e sindaco di Valdengo (BI), Chiara Frontini, presidente della Commissione ANCI Sport, Salute, Politiche giovanili e Aree interne, insieme a rappresentanti del Parlamento, del mondo scientifico, delle istituzioni sanitarie e delle principali organizzazioni impegnate sui temi della salute e della qualità della vita nelle città.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming a partire dalle ore 10, CLICCANDO QUI.