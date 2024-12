A 50 anni dalla morte di Gigi Ghirotti, la fondazione a lui intitolata, ha voluto ricordare il giornalista vicentino con un convegno che si è svolto all’Hotel Principi di Piemonte di Torino e al quale ha partecipato il vicepresidente alle Politiche sociali di ANCI Piemonte, Vincenzo Andrea Camarda.

Ucciso da un tumore all’età di 53 anni, prima di morire Ghirotti denunciò pubblicamente i problemi e le carenze dell’assistenza sanitaria. La sua battaglia portò a conquiste di civiltà, quali la protezione dei minori malati, la scuola in ospedale, stanze separate per i degenti e un miglior rapporto tra personale sanitario e paziente. In altre parole, Ghirotti si fece “inviato nel tunnel della malattia e della ospedalizzazione”, trasformando la sua sofferenza privata in una testimonianza di pubblica utilità. Il suo fu un reportage memorabile in grado di offrire uno spaccato delle lacune della sanità e di contribuire attivamente al progresso della ricerca, all’adozione di protocolli di cura volti a evitare i “viaggi della speranza”, all’organizzazione degli ospedali e alla formazione dei medici e del personale.

Al convegno di Torino hanno partecipato autorità e giornalisti del panorama regionale e nazionale.