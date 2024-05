Domani, martedì 7 maggio, alle ore 11, si terrà il secondo webinar dedicato ai Comuni e agli Enti Locali per il lancio del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024, iniziativa di ANCI Piemonte e ANCI nazionale, organizzata da ANFoV, l’Associazione nazionale con sede a Torino, che rappresenta alcuni tra i maggiori soggetti imprenditoriali ed istituzionali nazionali riuniti per supportare la diffusione della cultura dell’innovazione tecnologica.

Il secondo appuntamento, dedicato all’area del Piemonte Sud (province di Alessandria, Asti Cuneo), approfondirà questioni legate al percorso di digitalizzazione che investe la PA locale.

Il webinar, aperto e gratuito, avrà la durata di circa 90 minuti e sarà introdotto dal Ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. Interverranno il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta e Giuseppe Pirlo, presidente di EDIH4DT (Hub nazionali per l’innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione). Seguiranno gli interventi del direttore della Trasformazione digitale del CSI Piemonte, Anna Cavallo, del direttore commerciale di Eagle Projects, Paolo Antonini e del responsabile Dominio Artificial Intelligence, Data & Space di Fondazione Links, Fabrizio Dominici. Modererà l’incontro il segretario generale di ANFoV, Antonello Angeleri.

L’ evento, oltre ad affrontare il tema della digitalizzazione della PA, ha anche lo scopo di presentare la nuova edizione del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024, che ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Pubblica Amministrazione, della Regione Piemonte e di Rai Piemonte, alimentando un confronto costruttivo tra istituzioni, enti locali, mondo della ricerca e delle imprese sui temi cruciali dell’innovazione digitale e della trasformazione della Pubblica Amministrazione.

Altri tre incontri sugli stessi temi si terranno il 18 giugno per il Nord Italia, il 27 giugno per il Centro Italia e il 9 luglio per il Sud Italia.

Tutte le informazioni sul Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024 e l’accesso al webinar a questo link.

Qui invece potete trovare un breve video che racconta la storia del premio.