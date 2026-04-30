ANCI Piemonte comunica che le procedure di selezione dei candidati al bando del Servizio Civile Universale si svolgeranno il prossimo 12 maggio.
I colloqui avverranno esclusivamente online attraverso piattaforma GoTo. I candidati riceveranno una comunicazione ufficiale via e-mail con il link di accesso al colloquio e la conferma dell’orario. Pertanto, si raccomanda ai partecipanti di monitorare con attenzione la propria casella di posta elettronica, inclusa la cartella della posta indesiderata/spam.
Di seguito riportiamo l’elenco dei candidati convocati e il relativo orario:
ore 9:15 MARIA LUISA RUMÈ
ore 9:45 IRENE TEPPATIP
ore 10:15 ELISABETTA SERGI
ore 10:45 TERESA MARIA IOLANDA BIANCO
ore 11:15 SARA SAID SHAHAT ALY HUSSEIN
Durante il colloquio sarà obbligatorio esibire un documento di identità in corso di validità e tenere a disposizione una copia aggiornata del proprio curriculum vitae.
Si ricorda che i candidati che, pur avendo presentato regolare domanda, non si presenteranno alla convocazione nel giorno e nell’orario stabiliti senza giustificato motivo, saranno automaticamente esclusi dalla selezione. Eventuali cause di forza maggiore che rendano impossibile sostenere il colloquio nelle modalità e nella data indicate dovranno essere comunicate tempestivamente all’indirizzo e-mail: info@anci.piemonte.it.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni, i candidati possono contattare gli uffici di ANCI Piemonte tramite i canali ufficiali.