Nelle scorse ore è stato pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento del Servizio Civile Universale, da realizzarsi in Italia e all’estero.

Per scegliere il progetto di Servizio Civile occorre collegarsi al link https://scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto/ e selezionare la voce Progetti.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

Sempre nelle scorse ore, è stato pubblicato il Bando per la selezione di volontari da impiegare nei progetti del Servizio Civile Regionale realizzati in Piemonte. Il progetto ha una durata di 8 mesi, con un impegno pari a 25 ore settimanali, su cinque giorni a settimana da svolgere in presenza nella sede scelta in fase di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://dol.serviziocivileregionepiemonte.it entro e non oltre le ore 12:00 del 24 gennaio 2024. Ulteriori info A QUESTO LINK.