I dati registrano 867 progetti attivi, il 44,3% da più di dieci anni. I posti finanziati salgono a 44.209 (+8,3% sul 2024), quelli attivi a fine anno a 41.289 (+6,7%): 33.885 per l’accoglienza ordinaria, 6.646 per minori non accompagnati, 758 per beneficiari con bisogni sanitari specifici. La rete coinvolge 1.991 Comuni, oltre 1.100 piccoli centri e il 93% dei grandi Comuni sopra i 100mila abitanti. Accolte 55.779 persone, quasi il 90% under 41, 14.829 minori complessivamente. Le donne sono il 26,2% del totale. Dei 19.307 beneficiari usciti dal sistema, il 61,6% ha completato con successo il percorso di inserimento. Tra i beneficiari, il 3,8% presenta disagio mentale, il 3,5% è vittima di tortura o violenza, il 3,2% di tratta; tra le donne le percentuali salgono al 5,9% e al 7,9%, mentre il 9,5% dei minori non accompagnati arriva in condizioni di fragilità.