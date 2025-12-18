Il tema dei tributi e il personale sono stati al centro degli ultimi incontri del Progetto P.I.C.C.O.L.I di ANCI nazionale, iniziativa finanziata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del “PON Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020. Grazie al progetto oltre 1.000 Comuni sotto i 5.000 abitanti hanno ricevuto consulenza e formazione gratuite su argomenti di rilievo per il sistema degli enti locali. In particolare, per supportare i Comuni nei processi di rafforzamento amministrativo, l’ANCI ha predisposto in questi anni una serie di iniziative che hanno riscosso grande interesse tra i Comuni coinvolti. Tra queste, sono stati organizzati tutorial, webinar, focus tematici, momenti di affiancamento e di scambio molto partecipati.

Gli eventi conclusivi della nostra Regione si sono svolti a Castel Rocchero (AT), Coazzolo (AT), Guarene (CN) e Narzole (CN) e sono stati organizzati da ANCI nazionale con il supporto di ANCI Piemonte. Relatori dei quattro eventi gli esperti Marco Ilijasic, Pasqualino Iurescia, Federica Caponi e Vincenzo Vecchio. Presente agli incontri la coordinatrice territoriale del progetto Angela Nasso e, in collegamento da remoto, il task manager di ANCI Francesco Minchillo.

“Il sostegno ai piccoli Comuni deve essere una priorità a tutti i livelli perché per queste realtà un aiuto concreto fa la differenza tra resistere e arrendersi”, ha detto il coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo, che ha partecipato agli eventi assieme al direttore dell’associazione Marco Orlando e al responsabile amministrativo Marco Bottero.

Per saperne di più sul progetto piccoli CLICCA QUI.

