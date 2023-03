È in corso a Torino il “Cities Forum 2023”, il principale appuntamento europeo dedicato alle politiche urbane. Giunto alla quinta edizione, l’evento biennale rappresenta un fondamentale momento di incontro e confronto tra rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali sugli strumenti europei per lo sviluppo urbano sostenibile.

ANCI in quanto National Urbact Point partecipa ai diversi panel dedicati al futuro delle città. Come partner del progetto UIA, l’associazione presenterà l’approccio innovativo alla sicurezza urbana proposto nell’ambito del progetto ToNite. Interverranno per Antonio Ragonesi, responsabile per le relazioni internazionali ANCI e Simone d’Antonio, responsabile delle attività di disseminazione del progetto ToNite (programma).

Quello del Forum sarà anche un momento non solo per discutere del ruolo delle città ma anche per affrontare la dimensione urbana della Politica di Coesione per il periodo 2021-2027 e sarà l’occasione per presentare la nuova iniziativa europea a supporto delle aree urbane ovvero la European Urban Initiative (EUI).

I diversi panel di discussione lasceranno spazio anche ad un bilancio su quanto fatto nei diversi contesti urbani rispetto all’attuazione della Urban Agenda, sul contrasto ai cambiamenti climatici e su come il New European Bauhaus e l’European Green Deal possano contribuire allo sviluppo locale riconoscendo un ruolo decisivo anche alle piccole e medie città.