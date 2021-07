Una nutrita delegazione di sindaci piemontesi ha partecipato alla manifestazione indetta dall’ANCI nazionale a Roma per chiedere più dignità e tutela per il ruolo dei sindaci.

Dal palco di Piazza Santi Apostoli, il presidente di ANCI nazionale Antonio Decaro ha ribadito: “Siamo colpevoli di voler fare i sindaci. E questa è l’arma del delitto. Una penna. Questa è l’arma con cui ogni giorno i Sindaci firmano centinaia di atti, consapevoli che ognuno di questi può trasformarsi in un avviso di garanzia.

Non ci spaventa il lavoro né le responsabilità, vogliamo solo il diritto guardare negli occhi per strada i nostri concittadini senza sentire addosso il loro giudizio per colpe non nostre. Chiediamo rispetto”.

Nella foto, una rappresentanza dell’ufficio di presidenza di ANCI Piemonte, guidata dal presidente Andrea Corsaro, e il sindaco di Novara e presidente della Fondazione IFEL, Alessandro Canelli.