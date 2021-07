Dopo il successo del webinar dello scorso 30 giugno, ANCI Piemonte e ANFoV organizzano un nuovo evento dedicato all’area nordorientale del Piemonte (Novara, VCO, Vercelli e Biella) che si terrà domani, 6 luglio alle ore 16, sulla piattaforma Teams.

L’incontro serve a promuovere la nuova edizione del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo. Al contempo, l’iniziativa intende offrire un momento di confronto sulle sfide della PA del futuro, a partire dalle strategie più efficaci per la valorizzazione delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un terzo webinar è in programma il prossimo 14 luglio per i Comuni della provincia di Torino.

I contenuti degli incontri saranno curati dai ricercatori di LINKS Foundation, ente strumentale del Politecnico di Torino e della Fondazione Compagnia di San Paolo, con un focus su alcuni dei temi più rilevanti per l’innovazione dei territori, dalla mobilità sostenibile alla sharing economy, dalla digitalizzazione dei beni culturali alla gestione dei big data per finalità di pubblico interesse quali protezione civile e gestione delle calamità, sino all’implementazione delle comunità energetiche.

“Si tratta di tre appuntamenti di altissimo profilo – ricorda il vicepresidente all’Innovazione, Michele Pianetta – che confermano l’impegno di ANCI Piemonte nel promuovere una innovazione che parta dal basso, abilitante e di impatto. Dobbiamo assecondare e valorizzare quella capacità di risolvere problemi concreti che è nel DNA dei nostri amministratori, pronti a fronteggiare le enormi sfide che ci attendono nei prossimi anni. Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation vuole ancora una volta abbattere le barriere ed essere inclusivo, per dimostrare che si può essere innovativi anche in provincia e in periferia”.

Maggiori dettagli sul programma dei webinar e sulle modalità di partecipazione sono disponibili su Facebook, sul portale di ANCI Piemonte e sul sito di ANFoV.

Tutte le informazioni sul premio, bando e procedura di candidatura sono disponibili sul sito dell’iniziativa.

COLLEGAMENTO IL 7 LUGLIO ORE 16 SULLA PIATTAFORMA TEAMS