Pubblicato il nuovo bando RAEE finalizzato all’assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dai Produttori di AEE per tramite dei Sistemi Collettivi.

Il bando 2021 si articola in tre misure. Una misura finanzierà opere presso il Centro di Raccolta e acquisto di beni per l’operatività del Centro di Raccolta stesso; una seconda misura è finalizzata alla realizzazione di progetti di comunicazione locale sui RAEE, e alla realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio; un’ulteriore misura è volta alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta in Comuni in cui non ne esista già uno iscritto al portale del CdC RAEE. Ogni sottoscrittore potrà presentare una sola domanda di ammissione al contributo e per una sola misura.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it dal 7 giugno 2021 ed entro le ore 12 del 30 luglio 2021, con oggetto “Candidatura Bando RAEE 7 giugno 2021 ANCI – CdC RAEE”. Il modello di domanda e l’allegato 1 dovranno essere presentati compilando esclusivamente i modelli pdf editabili disponibili sul sito ANCI e del CdC RAEE (www.cdcraee.it) ed inviati – sempre tramite PEC – unitamente a tutta la documentazione prevista. Non è permesso inviare documentazione tramite più invii PEC. In caso di più invii, si terrà conto solo ed esclusivamente del primo invio e le PEC inviate successivamente non saranno prese in considerazione. Tutte le informazioni utili, il testo ufficiale, le faq e i modelli di domanda e l’allegato 1 in versione editabile sono disponibili unicamente sui portali web di ANCI e del Centro di Coordinamento RAEE.

La segreteria tecnica del bando ANCI-CdC RAEE è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17 ai numeri 06/680.092.98 – 680.092.57, all’indirizzo di posta elettronica info@raee.anci.it e via PEC all’indirizzo segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it.