“Il fatto che la Pubblica Amministrazione sostenga e promuova l’economia circolare è certamente un segnale molto positivo. In questi anni, il premio Piemonte Innovazione è stato culla di importanti progetti innovativi giunti non solo dalle grandi aree urbane ma anche da realtà più piccole. Ringrazio il sindaco di Avigliana, Andrea Archinà, e il presidente di SMAT Paolo Romano che, assieme a tanti altri attori del territorio piemontese, hanno creduto nella nostra iniziativa”.

Così il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, partecipando alla cerimonia di consegna delle borracce SMAT agli studenti della 2D e 3C della scuola Defendente Ferrari.

L’anno scorso il Comune di Avigliana si era aggiudicato uno dei riconoscimenti di Piemonte Innovazione partecipando al bando con il progetto “Biblioteca degli oggetti”, nato in applicazione delle 6R dell’ambiente (riduci, raccogli, riutilizza, recupera, riusa, ricicla). Il progetto prevede che, all’interno del centro comunale del riuso AviglianaRiusa, siano messi a disposizione dei cittadini oggetti di uso comune ma di utilizzo non frequente (ad es. trapano, tosaerba, tagliasiepi ecc.) così da costituire una piccola “banca di attrezzi” cui attingere in caso di necessità.

Le borracce-premio, 1000 in tutto, realizzate in materiale ecologico e riciclabile, saranno consegnate nei prossimi giorni a tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo. Oltre alle borracce, SMAT ha consegnato al Comune una colonnina di rete “Don’t touch” che, grazie all’assenza di rubinetti esterni, assicura la massima igiene a chi la utilizza. La colonnina sarà posizionata all’interno dell’ufficio Anagrafe del Comune, in piazza Conte Rosso. A settembre sarà inoltre installata, sempre da SMAT, una nuova casa dell’acqua accanto alla scuola Anna Frank di Drubiaglio.

Alla cerimonia di consegna, svoltasi nella splendida cornice del nuovo parco Alveare verde di Avigliana – oltre al sindaco Archinà, al vicepresidente Pianetta e al presidente di SMAT Romano – erano presenti le assessore Babbini e Arisio, la vicepreside della scuola “Defendente Ferrari” Chiaberge assieme ad alcune insegnanti e il segretario generale di ANFoV Antonello Angeleri.