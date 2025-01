Associazioni sportive, federazioni e volontari sono gli ingranaggi fondamentali del mondo dello sport in Italia.

Per farli funzionare è necessario il motore dell’intervento pubblico. È per parlare di questo, confrontando strumenti e approcci del welfare sportivo, che “Rivincite” ospiterà in diretta Instagram l’onorevole Roberto Pella, vicepresidente di Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che da anni si occupa in prima fila di sport, salute e politiche giovanili.

La diretta Instagram prevista per il 23 gennaio alle 12 sarà un’occasione per discutere di esempi, buone pratiche e strumenti di intervento con Roberto Pella in diretta su @comuni_anci @CrescereinEuropa e @unimib con la partecipazione di Mattia Martini, professore associato e direttore del Master MASPES e gli autori di @Somewhere.studio.

“Rivincite” è una web-series realizzata con il sostegno finanziario dell’Unione europea.