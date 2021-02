Pubblichiamo le graduatorie del concorso di idee per giovani 18-35 anni, realizzato nell’ambito del progetto Sport&Oltre. L’iniziativa promossa dall’UPI (Unione delle Province Italiane) e finanziata dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale nel quadro di Azione ProvincEgiovani, ha visto la presentazione di undici proposte di progetto in materia di sport da attuare sui territori delle quattro province partner (Asti, Biella, Novara e Vercelli).

Tutte le idee progettuali accederanno ad un apposito percorso di mentoring al via nelle prossime settimane, al termine del quale la migliore proposta per ciascuna Provincia riceverà un premio di 1.000 euro come incentivo allo start-up progettuale. L’accesso al premio è subordinato alla partecipazione a tutte le attività formative.

Maggiori informazioni sul calendario delle attività saranno comunicate via mail ai referenti di ciascun progetto. In allegato, le graduatorie suddivise per provincia.