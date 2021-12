“In questo momento di incertezza e in cui sembra tornare la paura di nuove restrizioni per le attività economiche, la nuova esenzione per i primi 3 mesi del 2022 della tassa di occupazione per il posizionamento di tavoli e banchi di attività ambulanti è un segnale positivo nei confronti del lavoro di tanti operatori economici”.

Lo afferma, in una nota, il presidente dell’ANCI Antonio Decaro. “La nostra associazione – continua Decaro – aveva chiesto al Governo l’esenzione anche per il 2022 già dalla prima fase di riapertura dopo il lockdown. Apprezziamo questa prima apertura da parte del Governo e auspichiamo si possano trovare le risorse per la copertura dell’anno prossimo. In questo momento, crediamo sia giusto dare segnali di fiducia alle attività economiche per evitare nuovi blocchi o chiusure”.