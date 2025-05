Nell’accogliente cornice della Sala Comunale degli Affreschi del Centro socioculturale “Le Rosminiane” di Candelo, si è svolto un importante incontro su “Welfare: normativa, concetto di benessere e panoramica sui servizi sociali”, nell’ambito dell’attività di formazione AUTONOMIA! realizzata dalla Provincia di Biella.

A fare gli onori di casa Emanuele Ramella Pralungo, intervenuto nella duplice veste di presidente della Provincia e di vicepresidente ANCI Piemonte. Relatrice della mattinata l’esperta di ANCI Piemonte, Mara Begheldo, mentre nel pomeriggio a salire in cattedra è stata Selena Minuzzo, presidente del Consorzio IRIS Biella.

“Il welfare – ha sottolineato il vicepresidente Ramella – è un tema centrale per il futuro delle nostre comunità. Nel portare i saluti di ANCI Piemonte, ho voluto condividere le motivazioni che ci hanno spinto a promuovere questo percorso: accompagnare amministratori e dipendenti pubblici in un cammino di formazione e di crescita personale. Crediamo fermamente che, per offrire risposte concrete ai territori e ai cittadini, occorrano amministratori volenterosi ma, al tempo stesso, preparati e consapevoli del proprio ruolo. Il nostro progetto prosegue a gonfie vele, con ottimi riscontri in termini di interesse e partecipazione”.

L’incontro di Candelo fa parte del progetto “Leader locali del futuro”, voluto dalla Provincia di Biella per promuovere la formazione di amministratori e giovani, con l’obiettivo di offrire loro strumenti concreti per una partecipazione attiva e consapevole alla crescita del territorio. Oltre ad avere come capofila la Provincia, l’iniziativa conta tra i suoi partner i Comuni di Biella, Candelo, Donato, Masserano, Mongrando, Netro, Pettinengo, Ronco Biellese, Sala Biellese, Valdengo, Verrone e le associazioni ANCI Piemonte, ANPCI, ALI Piemonte e UNCEM Piemonte.

“Leader locali del futuro” fa parte dell’iniziativa “Autonomia!” realizzata con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, Sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione Welfare della Regione Piemonte.