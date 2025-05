Nella splendida cornice del Lago d’Orta si è svolto il primo di una serie di info days URBACT dedicata alla call Transfer Network 2025, che si chiuderà il prossimo 30 giugno.

Il contratto di lago che coinvolge i Comuni di Borgomanero, Orta, Omegna ed altre realtà del territorio è una delle dieci best practice italiane selezionate dal Segretariato URBACT e candidate a coordinare i futuri network di trasferimento.

Organizzato da ANCI nazionale, in qualità di National Contact Point, in collaborazione con Anci Piemonte, l’evento ha visto la partecipazione del Comune di Alessandria che, con il suo progetto “Teatro per tutti”, rappresenta l’unica buona pratica italiana in ambito culturale.

A introdurre e a coordinare i lavori sono stati la capo dipartimento politiche europee e cooperazione territoriale di ANCI Moira Rotondo e il presidente dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e del Mottarone, Gianni De Bernardi.

Nel corso dell’incontro, sono intervenuti il vicepresidente ai Progetti europei di ANCI Piemonte, Ignazio Zanetta, l’assessore ai Progetti europei del Comune di Alessandria Vittoria Oneto, il sindaco di Omegna Daniele Berio e il presidente della convenzione Lago d’Orta, Alessandro Soldà. Elena Ciarlo, Cesare Torre e Jodi Marco Abate hanno illustrato i progetti realizzati da Borgomanero e Alessandria, i due Comuni piemontesi che si sono aggiudicati il supporto del bando “City-to-City Exchanges”, nell’ambito del programa URBACT.

Nel corso della mattinata, Federico Mallone, international project officer della Fondazione CRT, ha illustrato la Guida all’Europrogettazione realizzata dalla Fondazione.

L’info day è stata l’occasione per mettere in evidenza l’importanza di essere sempre aggiornati sulle novità e le opportunità di cooperazione in Europa. Al centro dell’incontro temi importanti quali il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità. L’Hotel San Rocco di Orta San Giulio, che ha ospitato l’evento, rappresenta un campione di ecosostenibilità e di risparmio energetico, essendo parzialmente alimentato da un combustore a idrogeno a emissioni zero, brevettato da un’azienda del territorio.