Fornire un’informativa omogenea e semplificata ai Comuni, sintetizzando in un unico testo le principali novità e scadenze sulla transizione al digitale, introdotte dal ‘Decreto Semplificazioni’ (DL 76/2020), illustrate secondo l’ordine dell’articolato del Codice per l’Amministrazione Digitale. Questo l’obiettivo del Quaderno operativo ANCI dal titolo “Transizione al digitale: novità e scadenze in pillole”.

Il volume si sofferma sui numerosi interventi relativi alla digitalizzazione contenuti nel ‘DL Semplificazioni’ e che impattano in modo diretto sui Comuni: dall’identità digitale e dall’accesso ai servizi digitali, fino alla razionalizzazione delle infrastrutture digitali intese come i Centri per l’elaborazione Dati e la conseguente migrazione verso soluzioni in cloud.

Spazio anche alle novità sulla notificazione digitale degli atti, provvedimenti e comunicazioni, sulla circolarità del dato anagrafico e sulla disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Da ultimo, il testo si concentra su temi non trattati specificamente all’interno del Codice ma di gran rilievo ai fini della completa digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.