Quali sono gli obblighi sanitari da rispettare per far fronte alla pandemia? A chi rivolgersi per usufruire di un alloggio? Come regolarizzare la propria posizione in Italia?

Sono solo alcune delle indicazioni contenute nella scheda “Benvenuto in Italia”, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero dell’Interno per i cittadini ucraini che sono entrati o stanno entrando nel nostro Paese.

La scheda è disponibile in italiano, ucraino e inglese.

Scarica il QR CODE