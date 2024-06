A seguito delle consultazioni elettorali dello scorso 8 e 9 giugno, ANCI ha pubblicato la quinta edizione del Manuale per i neo amministratori locali, arricchito quest’anno da nuovi focus, tra cui quello sulle pari opportunità, sulle cause di decadenza dal Consiglio comunale e sull’Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso. Aggiornata inoltre la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di inconferibilità di incarichi in società partecipate, ovvero nella materia dell’attribuzione di competenze gestionali ai componenti dell’organo esecutivo.

Il manuale è arricchito da modelli, bozze di atti amministrativi e di prime deliberazioni, oltre che da strumenti pratici pronti all’uso, tra cui i moduli per le dichiarazioni di assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità degli incarichi.

Il quotidiano “Italia Oggi” ha dedicato ampio spazio al quaderno ANCI (leggi l’articolo).