Mercoledì 23 ottobre alle ore 15 si terrà il webinar ANCI dal titolo “I processi di aggregazione tra articolo 5 del TUSP (D.LGS. 175/2016) e decreto di riordino (D.LGS. 201/2022): casi di applicazione”.

I processi aggregativi sono un fenomeno sempre più frequente nei servizi pubblici locali a rete in quanto, da una parte il PNRR, dall’altra le esigenze di efficienza, di investimento e di contenimento dei costi, spingono sempre più in questa direzione. Il tutto, però, in un quadro normativo che è andato complicandosi dopo le modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) come modificato dall’articolo 11 della legge 118/2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” e con l’approvazione del decreto legislativo 201/2022 recante: “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

Il webinar ha la finalità sia di riportare la posizione di autorevoli esponenti della Corte dei conti a livello centrale, sia di rappresentare e diffondere alcune delle esperienze più recenti in materia di aggregazione per coglierne gli aspetti essenziali.

ISCRIVITI QUI

PROGRAMMA