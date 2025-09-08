Mercoledì 10 settembre alle ore 11.30 presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna 366 a Roma, sede dell’INPS, sarà presentato e firmato il protocollo di intesa tra ANCI e INPS.
L’accordo mira a rafforzare la reciproca collaborazione per favorire l’attivazione e la promozione dei Punti Utenti Evoluti (PUE) presso i comuni italiani, sportelli telematici che consentono all’INPS di offrire i propri servizi anche nei luoghi più distanti dalle proprie sedi territoriali.
Il documento sarà siglato dai presidenti Gaetano Manfredi (Anci) e Gabriele Fava (Inps).