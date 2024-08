Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio dell’ANCI, AISLA APS organizza la XVII Giornata Nazionale SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Le celebrazioni inizieranno sabato 14 settembre, al tramonto, quando centinaia di “Comuni Illuminati” aderiranno all’iniziativa “Coloriamo l’Italia di Verde”. Si tratta di un’iniziativa simbolica, nata nel 2018 e cresciuta nel corso degli anni, nel 2023 ha illuminato dalla Fontana del Tritone della Capitale, ai più noti simboli italiani come il Teatro Massimo di Palermo, la Reggia di Caserta, le Porte Antiche di Firenze, la Loggia di Brescia, la Lanterna di Genova, lo Sferisterio di Macerata, il Tempio di Atena a Paestum, la Mole Antonelliana di Torino, la Torre della Città di Bari, il Palazzo Cà Loredan di Venezia, la Fontana del Nettuno a Trento e il Palazzo Comunale di Point Saint Martin in Valle d’Aosta.

Per partecipare, AISLA chiede ai Comuni di apporre un filtro o una gelatina colorata di verde sopra le luci già presenti, rispettando il risparmio energetico. I Comuni possono inviare un’e-mail (all’indirizzo iniziative@aisla.it) con l’indicazione del monumento che si intende illuminare. Online e disponibile l’album fotografico della scorsa edizione al link https://bit.ly/GN2023ComuniIlluminati.

Domenica 15 settembre, in oltre 300 piazze italiane, si terrà la campagna “Un contributo versato con gusto”. I banchetti saranno allestiti per raccogliere fondi preziosi per l’assistenza alle persone con SLA e alle loro famiglie. Quest’anno sono ben 18 le cantine astigiane selezionate per la loro pregiata Barbera d’Asti DOCG e DOCG Superiore e che hanno ottenuto un punteggio superiore agli 89 punti dalla commissione di esperti degustatori. Tra queste, per deliziare i palati più attenti, saranno presentate annate diverse e anche quattro etichette biologiche.

Per maggiori informazioni sulla Giornata Nazionale SLA è possibile contattare l’indirizzo e-mail info@aisla.it o visitare il sito di AISLA.