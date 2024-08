“Una grande occasione per ragionare su un tema cruciale quale il turismo, in un territorio ricco di eccellenze e di peculiarità come il Monferrato. Parleremo di come è possibile promuovere i nostri territori e faremo il punto sulle iniziative che i sindaci hanno portato avanti in questi anni e sull’importanze del fare rete tra Comuni e con gli altri enti”. Così Carlo Mancuso, vicepresidente ANCI Piemonte, in merito all’evento del ciclo “ANCI Piemonte Incontra” che si terrà il prossimo 16 settembre, dalle ore 17 alle 19, nella città in cui è sindaco, Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti.

“Analizzeremo le esperienze e le buone pratiche attuate in altri territori e sarà un importante occasione di confronto e di crescita per tutti”, conclude Mancuso. Appuntamento il 16 settembre a Castagnole nell’ex Chiesa dei Battuti Bianchi, in Piazza Balbo.

All’evento sono invitati a partecipare i sindaci, gli amministratori e i funzionari comunali del territorio.