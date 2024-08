Dopo le tappe di Genola e Domodossola, una nuova tappa dell’iniziativa “ANCI Piemonte Incontra” attende gli amministratori piemontesi il prossimo 13 settembre a Villanova Biellese. Appuntamento dalle ore 17 alle 19 nella sala della Locanda della Baraggia, in Via Umberto I 12, dove si farà il punto sulle prospettive della finanza locale per i Comuni.

All’evento parteciperà il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo, che commenta: “Il ruolo della fiscalità locale deve essere riportato al centro del dibattito. Dopo i tagli dell’ultimo decennio, i Comuni hanno visto una ripresa delle erogazioni correnti. Risorse quasi sempre vincolate alla fornitura di maggiori e migliori servizi quali asili nido, sociale, trasporto studenti con disabilità. Le sfide generali sono enormi, come grande è la rivoluzione del sistema normativo in corso. Si tratta di una rivoluzione che riguarda il futuro e che forse può apparire poco palpabile ai più”. Durante l’incontro verranno affrontate tematiche specifiche, di grande interesse per il sistema degli enti locali.

“ANCI Piemonte Incontra – continua Ramella – è uno strumento meraviglioso che ci consente di mettere a contatto realtà diverse, anche se per tanti versi simili. Si tratta di uno strumento di confronto, di conoscenza e di condivisione molto utile che ci consente di costruire un ANCI Piemonte sempre più forte e attenta alle esigenze dei territori”.

All’evento sono invitati a partecipare i sindaci, gli amministratori e i funzionari comunali del territorio.