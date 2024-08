Prenderà il via da Genola, in provincia di Cuneo, la nuova edizione di “ANCI Piemonte Incontra”, l’iniziativa nata con l’obiettivo di fornire supporto e risposte concrete ai Comuni piemontesi su temi di estrema attualità per il sistema degli Enti locali.

Il primo appuntamento è in programma il prossimo 6 settembre, dalle ore 17 alle 19, negli spazi della “Finestra sul Castello”, in Via Cussino 11, e sarà dedicato alle piccole e medie opere del PNRR. Relatrice la dottoressa Carla Bue, segretario comunale in una ventina di enti piemontesi, dislocati tra il cuneese e l’alessandrino.

“Questi incontri – spiega il sindaco di Genola e vicepresidente di ANCI Piemonte, Flavio Gastaldi – rappresentano un importante occasioni di confronto e di scambio con gli amministratori del territorio. Si tratta di momenti importanti che ci consentono di metterci a disposizione dei sindaci e di raccogliere le istanze delle comunità locali. Sono lieto – conclude Gastaldi – di poter ospitarle l’evento a Genola e di incontrare tanti amministratori amici fuori dei contesti formali”.

All’evento sono invitati a partecipare i sindaci, gli amministratori e i funzionari comunali del territorio.