“La rappresentatività della provincia montana” sarà al centro della tappa ossolona di “ANCI Piemonte Incontra”, l’iniziativa nata con l’obiettivo di fornire supporto e risposte concrete ai Comuni piemontesi su questioni di grande attualità per il sistema degli Enti locali.

L’appuntamento si svolgerà il prossimo 9 settembre, dalle ore 17 alle 19, nella sala polifunzionale “Giovanni Falcioni” (ex Cappella Mellerio) di Domodossola, in Piazza Rovereto 4.

“Siamo lieti di organizzare ANCI Piemonte a Domodossola, che storicamente rappresenta il “capoluogo” della parte più settentrionale della provincia del VCO – spiega Stefano Costa, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega alla montagna -. Le elezioni regionali hanno evidenziato la necessità di porre una particolare attenzione alle aree marginali e montane, soggette a spopolamento. Un tema particolarmente sentito – continua Costa – è quello della rappresentanza. Siamo in un territorio che, in occasione delle ultime consultazioni, non ha eletto nemmeno un consigliere regionale, proprio a causa di una legge elettorale regionale che penalizza le aree con una minore estensione territoriale”.

“Quello della montagna – prosegue ancora il vicepresidente Costa – è un tema prioritario per molte regioni. Penso a come la Lombardia e il Veneto hanno affrontato il tema della rappresentatività delle province di Belluno e Sondrio, alle quali è stato assegnato un proprio rappresentante in Regione indipendentemente dal numero delle preferenze. L’incontro di Domodossola – conclude – sarà una buona occasione di approfondimento e di riflessione, anche grazie all’intervento di un esperto relatore del calibro del professor Massimo Cavino, direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale e ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico dello stesso ateneo”.

All’evento sono invitati a partecipare i sindaci, gli amministratori e i funzionari comunali del territorio.