“A nome di ANCI Piemonte desidero esprimere profonda indignazione per le minacce ricevute dal sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito, e per l’aggressione subita da due dipendenti dello stesso Comune. Si tratta di un episodio particolarmente grave che richiama, ancora una volta, l’attenzione di noi tutti sul ruolo delicato di chi amministra la cosa pubblica e rappresenta, in prima persona, le istituzioni. Gli episodi di violenza sono in costante aumento. Si tratta di situazioni intollerabili per un Paese come il nostro, per le quali l’attenzione dell’ANCI resta alta ad ogni livello, locale, regionale e nazionale. Siamo vicini al sindaco Gaito e ai dipendenti comunali aggrediti nei giorni scorsi”.

Lo afferma il presidente di ANCI Piemonte, Andrea Corsaro, dopo gli episodi che hanno portato alla denuncia di un cittadino di Grugliasco, pregiudicato, che pretendeva l’assegnazione immediata di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a favore della figlia.