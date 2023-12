Entro metà marzo 2024 prenderà il via il Master Executive in “Attuazione del PNRR: Creare Professionalità e Competenze per Guidare il Cambiamento e Gestire i Programmi Europei per lo Sviluppo Territoriale Sostenibile”, organizzato da INFOR ELEA e SAA – School of Management dell’Università di Torino, in collaborazione con ANCI Piemonte.

Il master – già annunciato sul nostro sito lo scorso mese di ottobre – si rivolge a diplomati, laureandi, neolaureati e professionisti in ambito tecnico-economico ma anche ad amministratori e dipendenti degli enti locali associati all’ANCI. L’obiettivo è quello di colmare la continua domanda di competenze riscontrata nella gestione dei Fondi del PNRR e dei Programmi Europei e Nazionali per lo sviluppo dei sistemi socio-economici territoriali, nelle varie articolazioni.

L’iniziativa beneficia del lascito disposto dall’Associazione “I Paesi del Monviso” a favore di ANCI Piemonte, che permette di assegnare n. 6 esoneri totali dalla retta di iscrizione (pari a 4.270 euro) per le seguenti amministrazioni:

Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Cuneo;

Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Torino;

Città Metropolitana di Torino;

Comune di Borgo San Dalmazzo;

Comune di Saluzzo;

Provincia di Cuneo.

A questi si aggiungono:

n. 4 esoneri parziali (per un importo di 1.500 euro ciascuno IVA inclusa), per gli amministratori e dipendenti degli enti locali compresi nel territorio della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo;

(per un importo di ciascuno IVA inclusa), per gli amministratori e dipendenti degli enti locali compresi nel territorio della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo; n. 4 esoneri parziali (per un importo di 1.500 euro ciascuno IVA inclusa) messi a disposizione da INFOR ELEA.

Coordinatore del progetto sarà il dottor Marco Orlando, direttore di ANCI Piemonte.

Informazioni, costi e iscrizioni ai numeri 011/63.99.314 (SAA) e 349/41.63.024 (ANCI Piemonte) e al link info@inforelea.academy.

AVVISO PRESENTAZIONE RICHIESTE DI ESONERO

MODULO COMUNICAZIONE DATI per esonero QUOTA PARTECIPAZIONE

CONSULTA LA BROCHURE