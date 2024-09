Il tema del welfare è stato al centro dell’appuntamento di “ANCI Piemonte Incontra”, svoltosi a Moncalieri con la partecipazione di numerosi amministratori e funzionari degli enti locali.

L’evento è stato aperto dal sindaco Paolo Montagna che ha ringraziato ANCI per aver scelto Moncalieri, città della prima cintura torinese, per affrontare un tema cruciale per i Comuni quale quello della gestione dei servizi essenziali in un contesto di bisogni sociali crescenti e di risorse limitate.

Il vicepresidente di ANCI Piemonte, Vincenzo Camarda, ha evidenziato come gli Amministratori locali siano “chiamati a fornire risposte rapide ed efficaci in un settore che ha un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini. Questioni quali l’invecchiamento della popolazione, le problematiche abitative e l’integrazione socio-sanitaria sono temi centrali che richiedono una revisione delle attuali politiche di welfare”.

Dopo la relazione tecnica della dott.ssa Mara Begheldo, è intervenuta l’assessora comunale con deleghe alle Politiche sociali e abitative, all’Integrazione e alla Famiglia, Silvia Di Crescenzo.

Di Crescenzo ha ricordato come il welfare sia una funzione fondamentale per le amministrazioni locali, rammentando il problema sempre attuale della scarsità delle risorse e dei ritardi nei trasferimenti statali, che causano gravi ripercussioni sulla programmazione dei servizi. Uno scenario che costringe i Comuni a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, con pesanti ripercussioni sui bilanci comunali.

Si è parlato, inoltre, del ruolo degli Enti locali come protagonisti di una nuova fase del processo di integrazione con il sistema sanitario. La proposta degli amministratori intervenuti alla serata è stata quella di predisporre un vero e proprio “Piano Socio-Sanitario del Sociale” da presentare alla Regione Piemonte come base di partenza a sostegno del ruolo strategico e fondamentale dei Comuni.

Tra i temi trattati, sono state sottolineate le difficoltà nel reperimento degli operatori sociali e la necessità di rivedere i percorsi formativi e le condizioni contrattuali di tali figure professionali. Ellade Peller, presidente del Coordinamento degli Enti Gestori, ha evidenziato la necessità di ripensare organizzazione e modelli, così da rispondere meglio alle mutate esigenze e alle più recenti novità normative, con un occhio di riguardo allo strumento della coprogettazione e con il coinvolgimento attivo del Terzo Settore. Il tema della Coprogettazione è stato sostenuto anche dagli interventi di altri soggetti presenti, tra i quali i presidenti di alcune Cooperative che hanno partecipato all’incontro.

Durante l’incontro è stato riservato ampio spazio alla condivisione di esperienze positive e di buone pratiche, con esempi concreti su come migliorare l’offerta dei servizi sociali e promuovere politiche innovative e inclusive.

In chiusura di serata, il direttore di ANCI Piemonte, Orlando, ha ribadito l’impegno dell’associazione a mantenere un dialogo costante con tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di sviluppare politiche di welfare che rafforzino il ruolo dei Comuni nei rapporti con la Regione e il Governo.