Il tema del personale nei piccoli Comuni è stato al centro dell’evento di “ANCI Piemonte Incontra” che si è svolto giovedì 26 settembre al Forum di Omegna, sul lago d’Orta, e che ha visto come relatrice la dottoressa Astrid Castellano, responsabile del personale per lo stesso Comune. A fare gli onori di casa il sindaco del “capoluogo” cusiano, Daniele Berio.

Gli enti locali sono chiamati quotidianamente a fare i conti con i problemi derivanti dalla carenza di risorse economiche e umane e con i vincoli rappresentati dalla burocrazia e dalla continua introduzione di novità normative.

Come spiega il vicepresidente di ANCI Piemonte, Paolo Marchesa Grandi, sindaco di Loreglia (VB): “Oltre l’80 per cento dei Comuni piemontesi conta meno di 5.000 abitanti, il 40 per cento meno di 1.000 e spesso sono realtà marginali o periferiche dove il sindaco deve sostituirsi a dirigenti e funzionari nel firmare atti complessi che richiedono competenza e preparazione. Si tratta di un tema sulla quale l’attenzione dell’ANCI è particolarmente alta, iniziative come questa sono ottime occasioni di incontro e di confronto”.

All’incontro ha partecipato anche il delegato alla montagna di ANCI Piemonte, Stefano Costa: “Iniziative come queste consentono all’ANCI di raccogliere gli stimoli e le istanze che arrivano da sindaci e amministratori locali per poi portarle ai tavoli delle discussioni aperti a livello regionale e nazionale”.

A coordinare il dibattito il direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando.