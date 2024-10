Con un evento dedicato al tema delle politiche abitative e il ruolo degli enti locali si è concluso a Torino il ciclo di iniziative di “ANCI Piemonte Incontra” organizzate in vista dell’Assemblea congressuale dell’associazione che si svolgerà il prossimo 4 ottobre a Novara.

“L’incontro – ha detto il vicepresidente con deleghe alle Politiche del Welfare, all’Immigrazione e all’Edilizia sociale di ANCI Piemonte, Vincenzo Andrea Camarda – è nato dalle istanze pervenuteci da amministratori e realtà impegnate in prima linea sui temi dell’abitare. Si tratta di una delle sfide prioritarie che la Regione è chiamata ad affrontare per il prossimo quinquennio, accanto a quelle delle politiche sociali e sanitarie. Nel documento che porteremo in assemblea a Novara, abbiamo inserito criticità e questioni che ci vengono segnalate quotidianamente dai Comuni. Le politiche dell’abitare sono tra le priorità dell’agenda ANCI dei prossimi anni, in una società segnata dal progressivo invecchiamento della popolazione e in cui occorre, dunque, ripensare nettamente il modello dell’abitare”.

Relatrice dell’incontro torinese l’architetto Stefania Falletti. A portare i saluti della Città Metropolitana la consigliera Caterina Greco, mentre e coordinare il dibattito è stato il direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando.