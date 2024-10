ANCI e AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) hanno firmato un protocollo d’intesa volto a sviluppare il coinvolgimento dei Comuni Italiani in attività di rilievo internazionale e a rafforzare la rappresentanza nei consessi europei e internazionali.

L’intesa prevede, tra le altre cose, la promozione di attività di supporto ai Comuni nelle procedure di gemellaggio e nella partecipazione ai bandi europei, grazie anche giornate informative e scambio di buone prassi.

“Lo spirito che muove questo accordo di collaborazione – dice il presidente dell’ANCI e sindaco di Valdengo, Roberto Pella – è quello di un sempre maggior coinvolgimento dei Comuni alle attività di rilievo europeo, ampliando il ventaglio di occasioni di confronto e di esperienze, nonché per rivitalizzare la rappresentanza dei Comuni in contesti come il CPLRE (Congresso dei Poteri Locali e Regionali) del Consiglio d’Europa, dove siedono entrambe le associazioni”.

Lo stesso Pella sottolinea l’impegno dell’Associazione volto “a incrementare la visibilità internazionale del sistema degli enti locali italiani, a partire dallo scambio di best practices e a promuovere appuntamenti di approfondimento e seminari di formazione per il personale comunale. In modo da potenziarne le competenze nelle attività di rilievo internazionale e della partecipazione a bandi europei”.

Per la presidente dell’AICCRE, Milena Bertani: “La firma di questo protocollo segna un passo decisivo per rafforzare il ruolo dei Comuni italiani a livello internazionale e rappresenta un importante rinnovo della collaborazione tra AICCRE e ANCI. Insieme, offriremo agli enti locali strumenti concreti per partecipare attivamente alle decisioni europee, rilanciando e promuovendo gemellaggi e la cooperazione tra città. Questa sinergia permetterà ai Comuni di affrontare con più consapevolezza ed attenzione le sfide del futuro, come i cambiamenti climatici e l’inclusione sociale, aumentando la loro rappresentanza nei consessi internazionali”.