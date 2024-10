“A seguito dell’alluvione che ha colpito la nostra città, in tante e tanti, da tutta Italia, ci hanno chiesto come poterci aiutare. Come Città Metropolitana di Bologna abbiamo lanciato una raccolta fondi per supporta la popolazione colpita”.

Così il sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore (IL VIDEO).

Ricordiamo che per donare occorre fare un bonifico sull’IBAN IT38F0306902477100000300304 intestato a “Citta metropolitana di Bologna emergenza alluvione” con causale “Alluvione 2024”. Per donazioni dall’estero utilizzare Bic Swift BCITITMM.

Per dare una mano come volontari ad ultimare la rimozione del fango e lo sgombero di cantine, garage e pertinenze private occorre compilare il modulo disponibile A QUESTO LINK. Chi darà la propria disponibilità sarà ricontattato in base alle esigenze riscontrate sul territorio. Il modulo è rivolto ai maggiorenni.

Per maggiori informazioni CLICCA QUI.